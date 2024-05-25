القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي العلمي بنظام «Hybride» للمقالات العلمية

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي العلمي للكلية الفنية العسكرية والذي يضم خمس مؤتمرات علمية هي المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للميكانيكا التطبيقية والهندسة الميكانيكية، والمؤتمر الدولي الخامس عشر للهندسة المدنية والمعمارية، والمؤتمر الدولي الرابع عشر للهندسية الكهربائية، والمؤتمر الدولي الثاني عشر للهندسية الكيميائية والبيئية، والمؤتمر الدولي الثاني عشر للرياضيات والفيزياء الهندسية، والذي استمر على مدار عدة أيام في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالبحث العلمي ومواكبة التطورات المتلاحقة في العلوم والدراسات الهندسية والتكنولوجية المتقدمة.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ألقى اللواء دكتور معتز إبراهيم أبو النور مدير الكلية الفنية العسكرية، كلمة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشاركين في المؤتمر من مختلف الدول، وأعرب عن تطلعه أن يثمر المؤتمر وما يتضمنه من بحوث وورش عمل في تحقيق الهدف المطلوب منه بإثراء العمل البحثي والارتقاء بالمستوى التعليمي والمعرفي وتبادل الخبرات بين الباحثين المشاركين.

شارك في المؤتمر الذى ينفذ بنظام العرض الهجين (Hybride) للمقالات العلمية، 53 جامعة من (23) دولة عربية وأجنبية و(76) جامعة ومعهد مصري، وناقش الباحثين في المؤتمر 247 ورقة بحثية في (52) جلسة علمية من خلال (375) محكم، وعقد في المؤتمر 29 جلسة للمتحدثين الرئيسيين، و3 حلقات نقاشية، وخلال المؤتمر تم عرض وتحليل ومناقشة أحدث الأبحاث في المجالات العلمية والهندسية المختلفة.

ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للمشاركين في تبادل الخبرات والأفكار العلمية سواء من خلال التواصل المباشر مع الباحثين أو من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بما يسهم في الارتقاء بالعمل البحثي في المجالات المختلفة.

حضر وقائع المؤتمر اللواء أركان حرب خالد شوقي مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات والشخصيات العامة.