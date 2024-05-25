اللواء توفيق سامي: من المخطط إضافة 80 ألف فدان للقطاع الزراعي في توشكى خلال العام الجاري

قال اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، إن أعمال البنية التحتية بمنطقة توشكى تمت عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إذ جرى إضافة 100 ألف فدان في منطقة توشكى 4، و70 ألف فدان في منطقة توشكى 3 عن طريق الشركة الوطنية للمقاولات.

وأضاف توفيق، خلال كلمته في مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية في جنوب الوادي، بحضور الرئيس السيسي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه خلال العام الزراعي 2024\2025 من المخطط إضافة 80 ألف فدان، لافتًا إلى أنه عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سيتم دراسة أعمال البنية التحتية لمساحة تتراوح بين 40 إلى 60 فدانا في منطقة توشكى 6.

ولفت إلى أنه عن طريق الشركة الوطنية للمقاولات جار استكمال أعمال البنية التحتية لمساحة 30 ألف فدان في منطقة توشكى 3، ومن هذا المنطلق تصل توشكى إلى 500 ألف فدان.