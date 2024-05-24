جائزة مصر للتميز الحكومي: ندعم المشروعات التنموية في جنوب سيناء

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي، اجتماعًا للجنة تحكيم جائزة التميز الداخلي بمحافظة جنوب سيناء، في نسختها الأولى، برئاسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وبحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة، الدكتور عبد الحكيم رضوان، استشاري التقييم والجودة، الدكتور أحمد صديق، مدير التقييم والجودة، الدكتور محمد عبد السلام مدير جوائز المؤسسات التعليمية.

المشروعات التنموية

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أشاد السفير هشام بدر بما شهدته محافظة جنوب سيناء من تطور ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية وتنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات والمجالات، إضافة الى نجاحها الكبير في استضافة العديد من المحافل الدولية الضخمة ومن أبرزها «قمة المناخ»، مؤكدا دعم وزارة التخطيط المستمر ومتابعتها لجهود المحافظة لتنفيذ مشروعاتها التنموية المختلفة بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن، وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية أهم غايات جائزة مصر للتميز الحكومي من خلال العمل على تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية.

كما تقدم السفير هشام بدر بالتهنئة على مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، والذي يتميز بتصميمه المتفرد باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية والرقمية، ليعد مبنى تفاعلي متكامل يسهم في تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

وأثنت نائب محافظ جنوب سيناء بالدعم المستمر المقدم من فريق إدارة الجائزة لفريق التميز الداخلي بالمحافظة، من خلال تنفيذ مراحل الجائزة الداخلية ساهمت في تطوير وتحسين مستويات الأداء المؤسسي والفردي، مؤكدة حرص المحافظة على المشاركة بفاعلية خلال الدورات القادمة للجائزة بفئاتها المختلفة.

منظومة جوائز التميز

وأشارت سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة إلى أن التوسع الذي تشهده إدارة الجائزة لتطبيق منظومة جوائز التميز الداخلي بالمؤسسات الحكومية ضم في نسختها الثانية الوحدات المحلية بعدد من الحافظات وذلك بهدف تعميق ثقافة التميز المؤسسي في الجهات الحكومية كافة وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية «جائزة مصر للتميز الحكومي» في دورتها الرابعة 2024.

وأكدت «سعيد» أهمية قيام المحافظة بتدشين وحدة للتميز تساهم في استدامة التميز داخل المحافظة وتعمل على الاستثمار في الكوادر المتميزة من المقيمين التي ساهمت في نجاح منظومة التميز الداخلي للمحافظة.

وخلال أعمال التحكيم، استعرض الدكتور عبد الحكيم رضوان، استشاري التقييم والجودة الآليات التي اتخذت لتدشين الجائزة الداخلية بالمحافظة، بداية من مرحلة تدريب سفراء التميز والمقيمين والتي استمرت لمدة 840 ساعة عمل، وتقديم طلبات الترشح، وتلى ذلك مراحل التقييم مع توفير النظام الإلكتروني لإدارة عملية التقييم لمدة 15 يوم بإجمالي 2350 ساعة عمل ثم عرض النتائج النهائية، مشيراً إلى أبرز اعمال التحديث والتطوير التي شملت دليل فئة المحليات ليتماشى مع طبيعة عمل المحليات، إضافة الى وضع مؤشرات أداء ومقاييس رأي وبطاقات وصف لكل مؤشر طبقا لمتطلبات كل معيار.

يذكر أن المحافظة قدمت 9 طلبات ترشح عن فئة «المركز والمدينة» لتتأهل الى مرحلة الزيارات الميدانية الخمس الأوائل تمهيداً للتصعيد للمنافسة على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الحالية 2024.

التيسير على المواطن

وتفقد وفد الجائزة مشروعات مبنى مجلس المدينة ليضم «مركز خدمات مصر» ليعد ثاني مركز نموذجي بعد مركز محافظة أسوان والذي يهدف الى التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على العديد من الخدمات من مكان واحد إضافة الى زيارة «المركز التكنولوجي للمواطنين» و»الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة».

وعلى هامش الزيارة، عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي ندوة توعوية بحضور رؤساء المدن وممثلي الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمحافظة.

واستعرضت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي فئات الجائزة على المستويين المؤسسي والفردي، موضحة مراحل تنفيذ الجائزة بداية من تلقى الترشيحات من الجهات الحكومية، التدريب ونشر التوعية، كتابة طلبات الترشح الكترونياً، مرحلة التقييم المكتبي والزيارات الميدانية وصولًا إلى التحكيم وإعلان النتائج وتكريم العناصر المتميزة، مشيرة الى محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي إضافة الى معايير تقييم الجوائز المؤسسية والفردية.