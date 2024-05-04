تفاصيل تفقد رئيس الوزراء لعدد من المشروعات التنموية والخدمية في شرم الشيخ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ، وكان في استقباله اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل رئيس الوزراء جولته، بتفقد مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد الذي بدأ تشغيله تجريبيًا، مشيراً إلى أنه يحرص من خلال الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات على التعرف على أرض الواقع على مُعدلات تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، سعياً لسرعة دخولها الخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين من خلال هذه المشروعات التنموية والخدمية.

وخلال تفقد مدخل كبار الزوار بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، أوضح اللواء الدكتورخالد فودة، أن المبنى يعد صرحًا متكاملًا لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة من خلال منظومة الشباك الواحد، كما يعد نموذجًا يعكس الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي، وتحسين منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصل من المهندس كرم عوض، استشاري المشروع من الهيئة العربية للتصنيع، حول مبني مجلس المدينة، إذ أشار إلى أن المبني صديق للبيئة، كما أنه ليس مجرد مبنى حكومي تقليدي ولكنه مبني تفاعلي يضمن التفاعل بين متلقي ومقدم الخدمة، ويسهل تقديم الخدمات للمواطنين بالاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي التي تعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد وحدة الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصل من المهندسة علياء موسي، عضو فريق الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، حول مكونات ومقومات الوحدة والأنشطة اليومية للتعامُل مع الحالات الطارئة، وكذا نقاط تمركز الطوارئ ومؤشرات بلاغات المرافق والطوارئ بالمحافظة، بالإضافة إلى تطبيقات الهواتف المحمولة NAS APP التي تهدف لمساعدة المواطنين على حل المشكلات بشكل أسرع وبكفاءة أعلي على مدار الساعة، وكذا استعراض تطبيق Taxi Sharm.

وفي هذا الصدد، نوهت الدكتورة إيناس سمير، بأن الشبكة الوطنية جاءت نتيجة تكامل ودمج خدمات الشبكة الوطنية مع الحوسبة السحابية الحكومية المدعمة بخدمات الذكاء الاصطناعي.

كما تم استعراض موقف تنفيذ مبادرة مصر الرقمية بالمحافظة والمقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتضمن مبادرة براعم مصر الرقمية التي ضمت في دفعتها الأولي عام 23/24 عدد 41 تلميذا وتلميذة من صفوف الرابع والخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية، فيما ضمت مبادرة أشبال مصر الرقمية بدفعتيها عدد 43 تلميذا وتلميذة للصفوف من الأول الإعدادي إلى الثاني الثانوي.

كما تم استعراض موقف المرصد الحضري الذي يعد الأول من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية، والذي يهتم برصد وتوثيق معدلات رضا المواطن والمستثمر والسائح للمشروعات والخدمات المقدمة، كما تم استعراض الموقف الحالي والمستقبلي لجهاز شبكات المرافق الذي يهدف إلى التنسيق ورفع كفاءة إدارة شبكات المرافق بالاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، لتفقد المركز التكنولوجي بالمحافظة، حيث قدم السيد محمد سامي عبد المنعم، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، شرحًا تفصيليا حول الخدمات التي يقدمها المركز، مضيفًا أن المركز الجديد مقام على مساحة 200 متر مربع ويقدم حوالي 100 خدمة مختلفة للمواطنين عبر عدد 12 شباكا، بالإضافة إلى 52 خدمة إلكترونية وخدمات السيارات المتنقلة، منوهًا بأن المركز يعد إضافة متميزة إلى العديد من المراكز التكنولوجية الموزعة على مستوي المحافظة والتي تقع بمدن أبو رديس، وأبو زنيمة، والطور، ودهب، ورأس سدر، وسانت كاترين، وشرم الشيخ، وطابا، ونويبع.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مركز خدمات مصر، حيث قدم المهندس هشام محمد، مدير مركز خدمات مصر بالمحافظة، عرضًا حول المعاملات التي يقدمها المركز، موضحًا أن إنشاء المركز يأتي ضمن خطة مشروعات التحول الرقمي بالمحافظة والتي تهدف الي تطوير القطاع الحكومي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور، وزيادة معدل رضا المواطن عن مستوي أداء الخدمات.

ونوهت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، إلى أنه في إطار المجهودات المبذولة للتحول الرقمي، تمكنت المحافظة من الحصول على جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية(Esri SAG Award) لعام 2024، والتي سيتم استلامها من كاليفورنيا، مشيرةً إلى أن الجائزة تقدمها شركة "ايزري" العالمية للمؤسسات والشركات على جهودها البارزة في استخدام نظم المعلومات الجغرافية لفهم البيانات المعقدة ومواجهة التحديات المكانية عالميًا، وذلك في مؤتمرها السنوي بمشاركة أكثر من 75 ألف مشارك من كبري الشركات والمؤسسات حول العالم، مضيفةً أن هذه الجائزة الأولي من نوعها التي تحصل عليها جهة بمصر بمجال نظم المعلومات الجغرافية في قطاع الإدارة المحلية.

كما تم استعراض جهود مركز المرصد الحضري بمحافظة جنوب سيناء، في تجميع وتحليل البيانات المطلوبة لإجراء المؤشرات الحضرية للاستفادة منها في إعداد السياسات وخطط التنمية العمرانية المستدامة، بما يلبي احتياجات السكان بالمحافظة لتحقيق جودة الحياة، منها مؤشرات التنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، ومؤشرات الحوكمة، ومؤشرات رضا المواطن عن مستوي الخدمات، ومؤشرات التنافسية، ومؤشرات رضا السائح عن الخدمات المقدمة.وفي هذا الصدد، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، عبر تطبيق نهج الاستدامة البيئية في المخلفات والطاقة والنقل والمياه والتنوع البيولوجي.

وعقب الانتهاء من تفقد المبني، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه، لتفقد الحديقة المركزية، حيث قدم المهندس خالد غنام، مفوض الجهة المنفذة للمشروع من وزارة الإنتاج الحربي، شرحًا مفصلًا أوضح فيه أن الحديقة المركزية مقامه على مساحة 40 فدانا بمنطقة المثلث الأخضر، وذلك في إطار جهود تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، كما تحتوي على مسارات للمشاة بطول 2500 متر، وأماكن للترفيه، ومسرح مكشوف لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية.

وأضاف المهندس خالد غانم، أن الحديقة تضم أيضًا عددًا من البحيرات والنافورات ومولاً تجاريًا وعددًا من أفرع البنوك، فضلاً عن أعمال التشجير وتنسيق الموقع، وأعمال التجميل والإضاءة الليلية، مضيفًا أن هذه المساحات الخضراء التي تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشجار والنباتات والنخيل المثمر تعتبر متنفسًا واسعًا لزوار وأهالي وضيوف مدينة شرم الشيخ، وتسهم بشكل فعال في امتصاص أطنان من الكربون سنويًا.