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الرئيس السيسي يشيد بتجربة زراعية ناجحة بأسيوط: «من المهم الناس تعرف النماذج دي»

كتب:

محمد عزالدين
05:09 م | السبت 25 مايو 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس محمد جمال غريب، رئيس مجلس إدارة شركة مودرن فارمينج للاستثمار الزراعي، على تجربته في زراعة منطقة وادي الشيخ في مركز البداري بمحافظة أسيوط، قائلا: «من المهم الناس تعرف النماذج دي، والمزارعين في الدلتا والصعيد لما يسمعوا الكلام ده، من المهم يعرفوا إزاي يصلوا بالكمية دي، لأن الموضوع مش استخدام ميكنة فقط ولكن استخدام وسائل علمية».

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية في جنوب الوادي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، «ومن المهم وإحنا ننتكلم في المشاريع دي الناس بتقول الأرقام اللي بتقولوها تكلفتها كتير، تكلفتها كتير أوي وده صحيح لأن بنعمل كل حاجة مرة واحدة».

وتابع: «الدلتا اتعملت على مدار 150 أو 200 سنة، شقيت طريق ودخلت كهربا وعملت شبكة ترع ومصارف وخدت منك سنين طويلة، فأنت بتعمل ده كله مرة واحدة، وحق المشروع علينا قبل حق بلدنا علينا إننا نطلع أكبر حجم».

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