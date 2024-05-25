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الرئيس السيسي: ندرس طرقا جديدة لتقليل الفاقد من المياه المستخدمة في ري المحاصيل

كتب:

منى صلاح
05:11 م | السبت 25 مايو 2024
الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم

الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنَّنا ندرس في الوقت الحالي، طرق جديدة لتقليل الفاقد من المياه المستخدمة في ري المحاصيل الزراعية، عبر الاستفادة من التكنولوجيا والعلم، فضلا عن زراعة محاصيل جديدة، ضاربا المثل على ذلك، بزراعة التين الشوكي.

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم، في افتتاح عددا من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، نقلتها «إكسترا نيوز»: «سألنا التين الشوكي بياخد كام ريه؟ وهل ممكن تخصيص ري بكميات أقل من المياه؟ لأني عايز إنتاجية للمحاصيل بأقل كميات مياه، وهذا النبات ينمو بكميات شحيحة من المياه، ولديه قدرة على تحمل درجات الحرارة والملوحة، وطبيعة الأراضي الصحراوية».

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