الرئيس السيسي: تحقيق طفرة في كل المجالات يحتاج جهود بشرية وأعباء مالية ضخمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان الممكن أن نذهب إلى توشكى ولكن وجدنا أن الإداريات كثيرة وتكلفتها عالية، ففضلنا مشاهدة الحصاد من خلال الفيديو كونفرانس، وهذا لا يمنع القيام برحلات لرجال الإعلام والشباب الجامعي لمنطقة توشكى لمشاهدة مثل هذه المشروعات على أرض الواقع.

ووجّه السيسي، خلال كلمته في مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية في جنوب الوادي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، شكره لكل الجهات القائمة على المشروع، متابعًا: «نقول لهم من فضلكم استمروا وزودوا معدلات العمل بشكل أكبر، فالإنتاج لصالح الدولة، الفدان يصنع الفارق، يجب أن نصل للحد الأقصى الذي من الممكن للدولة أن تحققه».

وأشار إلى أن الدولة ليست مقتصرة على مجال واحد، وتحصر كل المجالات من حيث الزراعة والصناعة والصحة والتعليم، مؤكدًا أن تحقيق طفرة في كل المجالات بدولة يصل عدد سكانها 106 ملايين نسمة يحتاج إلى أعباء مالية ضخمة وجهود بشرية.