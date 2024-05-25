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محلل سياسي مختص في الشأن الأمريكي: واشنطن ترعى إسرائيل بشكل غير مسبوق

كتب:

أحمد العانوسي
08:28 م | السبت 25 مايو 2024
جانب من المداخلة

جانب من المداخلة

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي المختص في الشأن الأمريكي، إن كل الدول لها الحق في اتخاذ التدابير كما تراه لأنها دول ذات سيادة، لافتًا إلى أن مجلس الأمن الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ قراراتها بالقوة، ولكن ليس بإمكان الدول فعل ذلك وإلا ستعتبر كل الدول خارجة عن القانون الدولي، وأي تدخل عسكري لا يمكن أن يكون خارج كنف الأمم المتحدة. 

حسابات المصالح المتحكمة في الدول

وأضاف شرقاوي، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هناك تدابير أخرى تتخذها الدول على مدار الـ 75 سنة الماضية، ولكن تبقى حسابات المصالح هي المتحكمة، لافتًا إلى أن هناك دولا تعتمد في اقتصادها وسياسيًا وعسكريًا على الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا لم تخرج عن سياسات ومصالح واشنطن.

وواصل: «هناك إجراءات كثيرة يمكن القيام بها في العلاقات الدولية ولكن يتحكم فيها حسابات المصالح، وأكبر دولة في العالم هي التي ترعى إسرائيل بشكل غير مسبوق، وهو ما سبب إحراجا كبيرا للإدارة الأمريكية في الداخل الأمريكي، إذ أن هناك انقلابا كبيرا في الداخل الأمريكي، وما يحدث لم يكن يتخيله اللوبي الصهيوني».

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