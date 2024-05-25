خبير: قرارات محكمة العدل الدولية انتصار للدبلوماسية المصرية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مخرجات وقرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت بالأمس؛ وأهمها قرار منع إسرائيل من اقتحام رفح الفلسطينية، تعكس المخرجات التي طالبت بها مصر سواء فيما يتعلق من التحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، وأي اجتياح بري، لما قد ينتج عنه كوارث إنسانية ووقوع عشرات الآلاف من الضحايا.

قرارات محكمة العدل الدولية

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آلا شتا، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن قرارات محكمة العدل الدولية انتصارًا للدبلوماسية المصرية والتحرك المصري، مشددًا على أن مصر رفضت احتلال إسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، وطالبت بإدخال المساعدات لمنع المجاعة وتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينية.

القرارات تشكل عامل ضغط على الجانب الإسرائيلي

ونوه بأن قرارات الأمس الصادر عن «العدل الدولية» يعد انتصار للرؤية المصرية في المحافل الدولية وعلى مستوى المحاكم الدولية، كما أن هذه القرارات تعد هزيمة للرؤية الإسرائيلية وما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحًا أن هذه القرارات تشكل عامل ضغط على الجانب الإسرائيلي لمنع دخول رفح وارتكاب مزيد من الجرائم، كما أنها تمثل ضغط على الجانب الأمريكي الداعم الأساسي لإسرائيل.

وأضاف أن القرار الصادر من «العدل الدولية» يمثل تطورًا مهمًا ويعكس أن إسرائيل أولًا ومعها أمريكا باتت معزول دوليًا وأن التحرك المصرية سواء على المسار الإنساني والدبلوماسي يمثل ذخم كبيرًا ويلتف حوله الكثير من دول العالم.