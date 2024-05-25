«المنظمات الأهلية الفلسطينية»: إسرائيل تدمر كل شيء بعد قرار العدل الدولية

أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بعمليات القتل المباشر من خلال القصف المتواصل، والتجويع من خلال الحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، مشددًا على أن القطاع يغرق في واقع إنساني موجع وأليم بمعنى الكلمة، ويمر القطاع بكارثة إنسانية غير مسبوقة على كافة المستويات ويدفع ثمنها الشعب الفلسطيني.

كارثة في قطاع غزة

وأضاف «الشوا»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك أعدادا من الوفيات التي لم تسجل حتى الآن وتدفن في صمت كبير، وهناك أكثر من 21 ألف جريح ومريض يحتاجون للنقل للعلاج خارج قطاع غزة، والوضع يزداد كارثية وصعوبة كبيرة، وهناك نفاد لكثير من أصناف الغذاء والمجاعة تأخذ منحى متقدما في غزة، وهناك تحذيرات من مزيد من الوفيات.

الاحتلال الإسرائيلي يمارس كل أنواع الإبادة الجماعية

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس كل أنواع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه منذ اتخاذ محكمة العدل الدولية قرارًا بوقف العدوان على رفح الفلسطينية ويواصل الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف على الشعب الفلسطيني في رفح الفلسطينية.