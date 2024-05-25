أستاذ علوم سياسية: ليس أمام إسرائيل سوى العودة للمفاوضات

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن اسرائيل في مأزق كبير، بسبب ارتباك القرارات، بصرف النظر عن حديثهم عن عودة استئناف المفاوضات، مشيرا إلى أن هناك حالة زخم كبيرة خلال الساعات الأخيرة، بشأن الإجراءات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.

ارتباك في القرارات

ولفت «فهمي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، إلى أن هناك ارتباكا في القرارات، وبطبيعة الحال العودة إلى المفاوضات هو الأفضل لهم، بصرف النظر عن حالة العناد السياسي، موضحا أن إسرائيل تتأرجح بين خيرين العمل العسكري غير المحسوب، والعودة للمفاوضات.

وشدد أستاذ العلوم السياسية، على أنه لا خيار آخر لإسرائيل سوى العودة للمفاوضات، متابعا: «لا نستطيع تحديد أهداف إسرائيل من قرار العودة للمفاوضات، وربما يمارسون أعمالا تكتيكية لشراء الوقت للخروج من المأزق، وهم في مأزق مفصلي متعلق بطبيعة العملية العسكرية والضغوطات التي تتعرض لها من العالم نتيجة قرارات محكمة العدل الدولية».