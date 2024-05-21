برج الميزان أحد الأبراج الهوائية ويعرف بالتردد في اتخاذ القرارات ويحرص على تحقيق العدالة، وهو شديد المزاجية لكنه يحب العمل ويجيد التعامل بدبلوماسية مع من حوله، لذلك فهو محبوب من الجميع.

ومن مشاهير برج الميزان النجم فريد الأطرش والفنان أحمد مظهر وصوفيا لورين والفنان أمير كرارة والكنيج محمد منير والزعيم الهندي المهاتما غاندي، والهضبة عمرو دياب، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الميزان أن تحاول تغيير نظرتك للحياة وتفتح صفحة جديدة في حياتك المهنية حتى تبدع وتبتكر المزيد من الأفكار التي تساعدك على التقدم في عملك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تعامل برومانسية مع شريك حياتك وتقرب من أطفالك وانصت لمشاكلهم حتى تقوي علاقتك بهم وتعيش في منزل مملوء بالسعادة والأمان.