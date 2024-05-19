مواليد برج الميزان يتميزون بالقوة والجمود نوعًا ما، وهو ما يجعلهم متمسكين بحقوقهم ولا يسامحون فيها، وهم حريصون على تحقيق العدل، ويجيدوا التعامل بدبلوماسية مع الآخرين، والحرص على مساعدة من يحتاج إليهم، لكنهم سريعي الغضب، ما قد يوقعهم في مشاكل مع الآخرين.

ومن مشاهير برج الميزان النجم فريد الأطرش والفنان أحمد مظهر وصوفيا لورين والفنان أمير كرارة والكنيج محمد منير والزعيم الهندي المهاتما غاندي، والهضبة عمرو دياب، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج الميزان الأحد 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

تخبرك الأفلاك يا برج الميزان أن العمل بدأ في التحسن، والمشروع الذي عملت عليه لفترة طويلة، بدأ في إنتاج أول ثماره، لذا تنصحك بالاستمرار في العمل، ولا تدخر أي مجهود لتتقدم أكثر في مجالك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي، أنت تشعر بالغيرة على حبيبك، وترى أن المشكلات بينكما بدأت تزيد عن حدها، فلا تتردد في الحصول على استشارة عاطفية، من شخص مقرب، واستعمل ذكائك لتمهيد الأجواء بينكما من جديد.