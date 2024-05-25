الرئيس السيسي: يجب توعية المواطن بأبعاد أزمة الكهرباء.. والدولة لا ترغب في رفع الأسعار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه حريص على مصارحة المواطنين بالتحديات التي تواجه الدولة، وربما يلومه البعض على الحديث عن الأزمات خلال افتتاح مشروعات، معتبرين أن الافتتاحات مناسبة مبهجة يجب أن تكون خالية من أي منغصات، مضيفا: «أنا مش بعمل كده علشان اضايقكم.. بس عايز الناس تعرف، علشان تبقى معانا في الصورة، لأن مهما كانت الأزمات.. طالما الناس أيد واحدة ويساندو بعض.. ويساندو الدولة.. يبقى هنتجاوز كل التحديات».

وأكد خلال كلمته في مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية في جنوب الوادي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: أن واحدة من التحديات التي شغلت الكثيرين خلال الفترة الماضية تخص ملف الكهرباء، موضحا أن من الحلول التي طرحت بديلا عن قطع الكهرباء، هو مضاعفة ثمنها مرتين أو ثلاثة، وهو حل قد يبدو سهلا وعمليا من الناحية الاقتصادية، لكن الدولة لا تدير الأزمات بهذه الطريقة، بل تلجأ لتحقيق توازن، يراعي قدرات وإمكانات كل الفئات.. خاصة الأكثر احتياجا.

وأضاف الرئيس السيسي: «لو أخذت ثمن الكهرباء الحقيقي هضاعف ثمنها مرتين ثلاثة، أقطع الكهرباء ولا أغليها؟ واللي بيدفع جنيه، هيدفع 3 جنيهات، لو هأبيع الكهرباء بسعر التكلفة اللي بيدفع 100 هيدفع 300 جنيه، واحنا مش بنعمل كدا، وبتحمل المسؤولية أمام الله، لو الكهرباء مقطعتش على مدار 24 ساعة، هدي وزير الكهرباء ثمنها مرتين ثلاثة»، مشيرًا إلى أن مديونية وزارة الكهرباء لوزارة البترول مرتفعة، ووزارة البترول تشكو من إمداد الكهرباء بالوقود بسعر أقل.

وتابع الرئيس: «كنا عملنا خطة في 2016، عشان نخلي ثمن الحاجة قد ثمن تكلفتها، لكن لازم نضع في الاعتبار التحديات التي تواجهنا، مثل تحديات أزمة كورونا، والأزمة العالمية الموجودة حاليا، والحروب التي تحاوطنا، وتأثيرتها على الدولة المصرية».