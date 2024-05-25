برلماني: «العدل الدولية» وضعت إسرائيل في عزلة.. ومصر اتخذت موقفا صارما ضد الاحتلال

قال النائب هشام سعيد الجاهل، عضو مجلس النواب، إن الاحتلال الإسرائيلي يواجه عُزلة دولية بعد قرارات محكمة العدل الدولية تجاهه، قائلا: «جرائم إسرائيل تستفز العالم والكل في حالة تحفز ضدها لاستمرار العدوان على غزة أكثر من 7 شهور».

إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية

ولفت الجاهل، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن التحركات المصرية السياسية والدبلوماسية المكثفة طيلة الشهور الماضية، كان لها الأثر البالغ في إقناع دول العالم بأن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية، وأن رد فعلها على طوفان الأقصى مبالغا فيه، موضحا أن تحرك كل من محكمة العدل الدولية وقبلها طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، يؤكد أن العالم كله أصبح رافضا تماما وبالخصوص منظماته الكبرى لجرائم الاحتلال.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية إجراء يساهم فى إيجاد شعور هائل بالضغط على الاحتلال وحكومته بعدما أمرت العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في رفح بجنوب غزة، ما يضيف إلى قائمة متزايدة من التحركات الدبلوماسية والقانونية ضد إسرائيل والتي قوضت مكانتها الدولية.

وتوقع نائب البحيرة، أن تتزايد العزلة الدولية على دولة الاحتلال خلال الأسابيع المقبلة وهو ما يكبده خسائر سياسية واقتصادية.

الفضل يرجع للقيادة السياسية المصرية

واختتم النائب هشام سعيد الجاهل بالقول، إن الفضل يرجع للقيادة السياسية المصرية التي تبنت موقفا صارما ضد حكومة الاحتلال وممارساتها ما نبه العالم كله لجرائمها منذ البداية.