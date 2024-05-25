وزير المالية: فاتورة الدعم كلفت الدولة 636 مليار جنيه تقدم للقمح وسلع أخرى

قال محمد معيط وزير المالية، إن قطاع الكهرباء يحقق عجزا بقيمة 130 مليار جنيه، مضيفا أن هناك 300 مليون دولار إضافية، لمنع تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميا، مشيرا إلى أن فاتورة الدعم كلفت الدولة 636 مليار جنيه، تُقدم دعما للقمح وسلع أخرى.

فارق تكلفة إنتاج الكهرباء عن سعر البيع يبلغ 130 مليار جنيه سنويا

أضاف «معيط» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «لميس الحديدي»، عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «أون»، أن ارتفاع أسعار البترول عالميا، مع تغيير سعر الصرف ودخول أشهر الصيف، كلها أسباب لتخفيف الأحمال، موضحا أن فارق تكلفة إنتاج الكهرباء عن سعر البيع، يبلغ 130 مليار جنيه سنويا.

وزارة البترول لديها فجوة

تابع أن 225 مليار جنيه تكلفة دعم المواد البترولية سنويا، مضيفا أن هناك دراسة لتخفيض الدعم ما بين الكهرباء والبترول، وسينتهي قطع الكهرباء مباشرة بعدها، موضحا أن وزارة البترول لديها فجوة تمويلية كبيرة.