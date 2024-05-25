«المالية» تطلق منصة إلكترونية متطورة لمنظومة الضرائب العقارية

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إطلاق مشروع تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية، من أجل التيسير على المواطنين، من خلال إتاحة خدمات منظومة الضرائب العقارية إلكترونيًا لأول مرة، وذلك بشكل تدريجي، في إطار استراتيجية وزارة المالية للاستغلال الأمثل لمسار التحول الرقمي بمختلف القطاعات والمصالح التابعة، على نحو يسهم في تحسين جودة الخدمات وإرساء دعائم تكافؤ الفرص والشفافية.

منظومة الضرائب العقارية الإلكترونية

أضاف الوزير، أنه جرى بالفعل إطلاق «منصة إلكترونية متطورة» لتسهيل الخدمات ونشر الوعي بقوانين وإجراءات الضرائب العقارية، وسيجري البدء تدريجيًا بإطلاق خدمة الاستعلام عن المستحقات الضريبية على الوحدة وسداد المديونية ومراجعة الحساب إلكترونيًا، والدفع الإلكتروني للضريبة «أون لاين» للمسجلين في المأموريات ذات الكثافة العالية بعد استكمال أعمال مراجعة وتدقيق ورقمنة كل البيانات بالمأموريات؛ حتي يمكن إتاحتها للمواطنين للتسهيل عليهم في سداد المستحقات الضريبية من خلال إنشاء حساب على منصة الخدمات الموحدة للضرائب العقارية، لافتًا إلى أنه يُمكن للممولين، استخراج كشف حساب إلكتروني معتمد بمدفوعات الضريبة عن السنوات السابقة.

منصة الخدمات الموحدة للضرائب العقارية

أشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد البدء تدريجيًا بإطلاق خدمة الإقرار الإلكتروني الموحد لكل أنواع العقارات المبنية من وحدات سكنية، وغير سكنية: إدارية وتجارية ومحلات ومكاتب ومنشآت تعليمية وخدمية ومنشآت صناعية بترولية وفنادق وغيرها، موضحًا أن منصة الخدمات الموحدة للضرائب العقارية تُتيح للممولين خدمات التقدم للحصول على الإعفاءات الضريبية، وتقديم الطعون إلكترونيًا، خلال مراحل تنفيذ المشروع تدريجيًا.

أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه تجري إعادة هندسة وميكنة الإجراءات بشكل دقيق لإتاحة «الخدمات عن بُعد» عبر المنصة الإلكترونية المتطورة، خلال مراحل تنفيذ المشروع؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويعفيهم من الحاجة للتوجه إلى المأموريات لتلقى الخدمات.