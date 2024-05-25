تعيينات وزارة المالية 2024.. اعرف آخر موعد للتقديم

أعلنت وزارة المالية أن آخر موعد لتلقي طلبات الراغبين لشغل وظائف «رئيس الإدارة المركزية لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية»، يوم 9 من شهر يونيو المقبل 2024، وفقا للإعلان رقم 7 لسنة 2024.

الشروط المطلوبة لوظائف وزارة المالية 2024

وطالبت وزارة المالية الراغبين في التقدم لشغل الوظيفة توافر عدد من الشروط وهي كالتالي:

- التأهيل العلمي: مؤهل عال يناسب مع نوع وطبيعة العمل.

- الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى مباشرة، وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، وبالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة قضاء مدة كلية مقدارها 18 عامًا على الأقل في وظيفة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة المالية 2024

وحددت وزارة المالية المستندات المطلوب تقديمها للراغبين في شغل الوظائف كالتالي:

- على راغبى التقدم لشغل إحدى هذه الوظائف ملء (نموذج طلب شغل الوظيفة) المرفق بالإعلان على أن تكون كافة المستندات المقدمة مكونة من ملفين ورقي (أصل + صورة)، بالإضافة لإسطوانة مدمجة CD بها كافة المستندات بصيغة pdf.

المستندات المطلوبة:

- 7 صور شخصية حديثة.

- 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية.

- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان.

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل

- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة.

- بالنسبة غير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة يرفق شهادات خبرة تتضمن سنوات الخبرة المذكورة ومختومة.

- مقترح واف لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.