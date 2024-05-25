«تحالف الأحزاب»: الرئيس السيسي أكبر داعم حقيقي للقضية الفلسطينية في الشرق الأوسط 

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، إن جهود الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية تعكس التزامه الثابت بالعدالة والسلام في المنطقة.

أوضح أن الرئيس السيسي يعمل على تعزيز الوعي الدولي بحقوق الفلسطينيين، وتحقيق حل سلمي للصراع في غزة، لافتا إلى أن الرئيس أكبر داعم حقيقي للقضية في الشرق الأوسط.

مصر تلعب دورا كبيرا في دعم الفلسطينيين

وأوضح «مطر» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن وسائل الإعلام المصرية تلعب دوراً هاماً في نشر الجهود الإنسانية والسياسية لمصر في دعم الفلسطينيين، وتعمل وسائل الإعلام المصرية على نقل التطورات في القضية الفلسطينية بشكل دقيق وموضوعي، وتسليط الضوء على حقوق الإنسان المنتهكة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن توجيه الرئيس السيسي للمسؤولين بالظهور على وسائل الإعلام والرد على استفسارات المواطنين إنما ينم عن حالة الشفافية التي تتبناها الدولة المصرية.

تعزيز الوعي والتضامن مع الشعب الفلسطيني

وأكد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية توفر وسائل الإعلام المصرية منصة لتبادل الآراء والتفاعل حول القضية الفلسطينية، مما يٌسهم في تعزيز الوعي والتضامن مع الشعب الفلسطيني، بفضل جهود الرئيس السيسي والإعلام المصري، تظل مصر رائدة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.