حزب مصر 2000: حديث الرئيس السيسي اليوم يؤكد استمرارية دعم القضية الفلسطينية

قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إن تحذّير الرئيس عبد الفتاح السيسي من استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، وبأنها ستكون لها تداعيات أمنية وعسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة جاء في وقت بالغ الأهمية، لافتا إلى أن حديث الرئيس السيسي اليوم أكد استمرار دعم القيادة السياسية للقضية الفلسطينية.

خروج المصريين لرفض التهجير

وأضاف «غزال» في تصريح لـ«الوطن» أن تنويه رئيس الجمهورية بأنه إذا طلب من المصريين الخروج لرفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ودعم موقف الدولة المصرية، فسيرى العالم الملايين في شوارع مصر يظهرون حالة الاصطفاف الوطني، وأن الدولة المصرية قيادة وشعبا تعتبر القضية الفلسطينية تاريخية.

وأوضح غزال، أن توضيح الرئيس المصري أن الأمر لن يقتصر على تهجير الفلسطينيين من غزة، بل سيمتد إلى تهجيرهم أيضا من الضفة الغربية إلى الأردن يعد بمثابة دق جرس إنذار أن تداعيات ذلك خطيرة قد تجر المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار.