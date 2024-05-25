قصواء الخلالي: نتنياهو يدعم انهيار جيش الاحتلال الإسرائيلي ويحاول إنقاذ نفسه فقط

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الشارع الإسرائيلي في حالة اضراب كبير وهناك منحنى خطير يسير فيه، بعدما نشبت المظاهرات في الداخل احتجاجا على سياسة قادتهم، وهذا المنحنى جيد بالنسبة لنا.

هناك بوادر أزمات ستعصف بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية

وأضافت خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على فضائية سي بي سي، أن هناك فراغا في التسلسل الإداري والعسكري بحكومة نتنياهو، منوهة بأن هناك بوادر أزمات ستعصف بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

الداخل الإسرائيلي يسير نحو الانزلاق للحفرة

وأشارت إلى أن الداخل الإسرائيلي يسير نحو الانزلاق للحفرة ونتنياهو يعزز ويدعم انهيار الجيش الإسرائيلي ويحاول إنقاذ نفسه فقط.

واختتمت أن دور مصر في الحفاظ على القضية الفلسطينية يأتي من منطلق مسؤوليتها التاريخية، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.