رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قصواء الخلالي: نتنياهو يدعم انهيار جيش الاحتلال الإسرائيلي ويحاول إنقاذ نفسه فقط

كتب:

حسن سمير
11:06 م | السبت 25 مايو 2024
الإعلامية قصواء الخلالي

الإعلامية قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الشارع الإسرائيلي في حالة اضراب كبير وهناك منحنى خطير يسير فيه، بعدما نشبت المظاهرات في الداخل احتجاجا على سياسة قادتهم، وهذا المنحنى جيد بالنسبة لنا.

هناك بوادر أزمات ستعصف بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية 

وأضافت خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على فضائية سي بي سي، أن هناك فراغا في التسلسل الإداري والعسكري بحكومة نتنياهو، منوهة بأن هناك بوادر أزمات ستعصف بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

الداخل الإسرائيلي يسير نحو الانزلاق للحفرة

وأشارت إلى أن الداخل الإسرائيلي يسير نحو الانزلاق للحفرة ونتنياهو يعزز ويدعم انهيار الجيش الإسرائيلي ويحاول إنقاذ نفسه فقط.

واختتمت أن دور مصر في الحفاظ على القضية الفلسطينية يأتي من منطلق مسؤوليتها التاريخية، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

اقرأ المزيد:

مصدر رفيع: مصر مارست كل أنواع الضغوط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

الدبلوماسية والموقف المصري في التعامل مع الأزمة بقطاع غزة

استشهاد 20 فلسطينيا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على شمال غزة

انزلاق جزء من الرصيف الأمريكي العائم بسواحل غزة (فيديو)
بقلم حسن سمير