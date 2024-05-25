انزلاق جزء من الرصيف الأمريكي العائم بسواحل غزة (فيديو)

أعلنت القناة «12» الإسرائيلية اليوم السبت، أن جزءًا من الرصيف الأمريكي العائم قبالة سواحل قطاع غزة قد انزلق نحو شاطئ مدينة أسدود، وتم سحبه.

وفقًا لمقطع الفيديو، تم انفصال الجزء من الرصيف بسبب الأمواج القوية، وجرفته الأمواج إلى سواحل أسدود، ووصلت قوات البحرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى موقع الحادث لمساعدة الأمريكيين في ربط الجزء المنجرف واستعادته.

مصادر عبرية: انهيار جزء من الرصيف الأمريكي البحري في غزة ، والامواج تجرفه إلى أسدود pic.twitter.com/zBCqcBFLEA — خبرني - khaberni (@khaberni) May 25, 2024

ضرورة فتح المعابر لتجنب المجاعة

وقبل أيام، حذر ينس لاركيه، المتحدث باسم الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، من نقص كبير في الإمدادات في قطاع غزة بسبب إغلاق المعابر البرية المستمر، وشدد على ضرورة فتحها على الفور لتجنب المجاعة.

وأكد أن المساعدات التي تصل إلى غزة عبر الرصيف الأمريكي العائم تنفد بسرعة، مما يعني أهمية فتح المعابر البرية.

وأشار إلى أن زيادة النشاطات العسكرية في رفح، فلسطين، ستؤدي إلى تفاقم المشكلات، معربًا عن استعداد المنظمة لتقديم مزيد من المساعدات لسكان قطاع غزة. طالب بتسهيل عمل الموظفين الأمميين في مجالي الإغاثة والإنساني داخل القطاع، مؤكدًا أن الأحداث في غزة دفعت شركاء الأمم المتحدة إلى تقديم مساعدات محدودة بشكل محدود وبحصص متناقصة.