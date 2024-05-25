بعد فوز الأهلي بأفريقيا.. ليلى عبد اللطيف تزف بشرى للجماهير بشأن كأس العالم

تحقق توقع خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، بشأن فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه بنتيجة إيجابية على النادي الترجي التونسي، بهدف نظيف، في ستاد القاهرة.

ليلى عبد اللطيف: الأهلي سيحقق إنجازات عالمية

وقالت ليلى عبد اللطيف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تتوقع للنادي الأهلي تحقيق إنجازات عالمية، وسوف يحقق نتائج إيجابية في كأس العالم للأندية.

وكانت ليلى عبد اللطيف قد نفت لـ«الوطن» في تصريحات سابقة، ما يتداول في الصحف التونسية، بشأن توقعها فوز الترجي على الأهلي بثنائية دون رد.

وفاز الأهلي على الترجي التونسي، بهدف نظيف، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب في تونس بالتعادل السلبي.