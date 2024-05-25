«راجل عظيم».. نيلسون مانديلا حاضر في حفلات محمد رمضان

ظهر الفنان محمد رمضان خلال حفله الغنائي الذي أقيم في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مرتديا تي شيرت خطف الأنظار بسبب صورة الزعيم نيلسون مانديلا، رئيس جنوب أفريقيا الأسبق، التي كانت على التيشيرت.

حكاية محمد رمضان مع نيلسون مانديلا

ولكن هذه المرة الأولى للفنان محمد رمضان التي يعبر فيها عن حبه الكبير لـ نيلسون مانديلا، ولكن سبق وأعلن هذا الأمر من قبل أثناء مشاركته فى احتفالية افتتاح كأس الأمم الأفريقية.

وشارك الفنان محمد رمضان فى تقديم أغنية خاصة فى حفل الافتتاح مع مجموعة من المطربين، وعندما انتهى من الغناء ظل يهتف بـ اسم نيلسون مانديلا، وبعدها كشف في تصريحات صحفية عن سبب هتافه لنيلسون مانديلا فقال «نيلسون مانديلا هو رمز كبير حرر جنوب أفريقيا في وقت مهم ومن المؤثرين في القارة الأفريقية بشكل كبير ومفيش حد بيختلف عليه خالص من كل الطوائف فحبيت ان أذكر الراجل العظيم دا».