اليوم.. محمد رمضان يحيي حفل نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفنان محمد رمضان، مساء اليوم السبت، لإحياء الحفل الغنائي المقرر أن يقام على هامش مباراة الأهلي والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي.

محمد رمضان يحيي حفل مباراة الأهلى والترجى

وأجرى الفنان محمد رمضان بروفة أولية؛ إذ ذهب إلى ستاد القاهرة الدولي، وتفقد المكان، وأجرى بروفته على عدد من الأغاني الخاصة به، وشارك جمهوره بفيديو من البروفة محمسا إياهم للحفل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أن الفنان محمد رمضان سيحيي الحفل الاستعراضي في إياب نهائي دور أبطال أفريقيا.

وكان آخر عمل درامي قدمه محمد رمضان، مسلسل «جعفر العمدة»، في الموسم الرمضاني قبل الماضي، رفقة عدد من الفنانين، من بينهم هالة صدقي ومنذر رياحنة وإيمان العاصي ومنة فضالي وزينة، وأحمد فهيم وجوري بكر، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج محمد سامي.