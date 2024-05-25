عادل العمدة: حالة تخبط بين القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، إنه بعد صدور قرار من المحكمة الدولية بوقف إطلاق النار واستمرار نفاذ المساعدات لقطاع غزة، بدأت إسرائيل تقلق من مثل هذه الأمر، الذي يمثل ترجمة حقيقية لتحركات مصر مع دول العالم.

وأشار العمدة، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، إلى أن المجتمع الدولي أصبح غاضبا من ما تفعله إسرائيل من جرائم في حق الفلسطينيين واستهدافهم بشكل فج في القطاع.

التهاب الداخل الإسرائيلي

وأردف العمدة، أن الداخل الإسرائيلي ملتهب منذ فترة، وهناك حالة من التخبط بين القيادة العسكرية والسياسية في الدولة، وهذه بداية انهيار اسرائيل، وعلى العكس هذا الأمر في صالح أشقائنا في فلسطين.

واختتم أن الشهور الماضية لم تشهد أي مفاوضات إلا من خلال الوساطة المصرية، والتي نجم عنها إطلاق رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.