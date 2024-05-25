لميس الحديدي: إسرائيل تعيش لأول مرة تحت ضغوط دولية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الساعات والأيام الماضية شهدت تطورات متسارعة على صعيد الأوضاع في غزة، ما بين قرارات العدل الدولية والجنائية الدولية واعتراف 3 دول غربية بدولة فلسطين.

وتابعت الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة ON: «حتى الدول المساندة لإسرائيل باتت في وضع محرج أمام ضغط المؤسسات الدولية، فالوضع الآن يؤكد أن العالم يتغير بشكل سريع، ولم تكن إسرائيل تتوقع كل هذه التغيرات».

ولفتت إلى أن إسرائيل ولأول مرة تجد نفسها محاطة بضغوط دولية لم تعيشها من قبل، حيث كانت تعتمد على فكرة الحصانة الدولية منذ نشأتها، والتي بدأت تتآكل حتى الحرب على غزة بذريعة السابع من أكتوبر، ولم تعد تلقى مكانا في مواقف وبيانات الدول المختلفة.