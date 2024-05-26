ياسر عبدالعزيز: الإعلام نصف المعركة في الحروب

كشف الدكتور ياسر عبدالعزيز، الكاتب الصحفي، عن شهادته حول أيام الدموع والدم في القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر فضائية extra news، أن الإعلام هو نصف المعركة في الحروب.

وتابع: «الإعلام هو نصف المعركة أو الحرب، وهذا ليس تعبيرا قمت أنا بصكه ولكن تمت صياغته على ألسنه كثيرين، لكن أهم من قالوا هذا التعبير الدكتور أيمن الظواهري عندما كان الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في عام 2004، وأرسل رسالة مناصحة لأبو مصعب الزرقاوي الذي كان زعيم الرافضين في العراق في هذا الوقت، ومما كتبه في هذه الرسالة: تذكر يا أخي أن نصف معركتنا في الإعلام»، لافتا إلى أن الإعلام يصنع واقعًا ولكنه لا يستمر طويلًا، مواصلا: «الإعلام ليس مخلوقًا لذاته وإنما إطار تابع».

وأضاف: «الإعلام بما لديه من أدوات ومؤثرات إعلامية من الصحف حتى الذكاء الاصطناعي، هذه الأدوات يمكن أن تخطف الشخص ذهنيًا وتعيشه في واقع موازٍ أو مفترض، وهذا الأمر حقيقي، وعليه إثباتات كثيرة».

وأكمل: «الإعلام تابع للسياسة ولا يصح أبدًا أن نتحدث عن الإعلام أنه مخلوق لذاته، فهو متغير تابع طول الوقت، الإعلام في كونه علمًا صرفًا، علمًا بينيًا طول الوقت، وأنت مضطر لدراسة علم النفس والاجتماع والاقتصاد، بالنظر للإعلام بوصفة مخلوقًا لذاته أو إطارًا كاملًا يقود منظومات أخرى تضخيم وتدليس».