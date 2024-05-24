«الوطن» تطلق خدمة إخبارية جديدة بالإنجليزية لمواكبة تطورات الإعلام الرقمي

تُطلق جريدة «الوطن»، خدمةً إخبارية جديدة باللغة الإنجليزية، عبر موقعها الإلكتروني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع قاعدة جمهورها، وتلبية احتياجات القراء الناطقين بالإنجليزية، سواء داخل البلاد أو خارجها، في مبادرة ضمن جهود الجريدة لتعزيز حضورها الرقمي، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعلام الرقمي.

تقديم محتوى دقيق وموثوق

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن الخدمة الجديدة ستقدم تغطية شاملة لمختلف الأحداث المحلية والدولية، مع التركيز على تقديم محتوى عالي الجودة، وسرعة في تحديث الأخبار، موضحا أن الفريق المسؤول عن هذه الخدمة يتألف من مجموعة من الصحفيين والمحررين ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الصحافة الإلكترونية، مما يضمن تقديم محتوى دقيق وموثوق.

وأضاف: «نسعى من خلال هذه الخدمة، إلى تلبية احتياجات قرائنا الناطقين بالإنجليزية، سواء كانوا داخل البلاد أو من المغتربين في الخارج، ونحن ندرك أهمية تقديم محتوى إخباري موثوق يجرى تحديثه باستمرار، ونطمح في أن تكون هذه الخدمة جسرًا للتواصل مع جمهور الوطن على الصعيد العالمي».

تغطية مجالات متنوعة

وأشار إلى أن الخدمة الإخبارية باللغة الإنجليزية ستغطي مجالات متنوعة، تشمل السياسة والاقتصاد والثقافة والرياضة، بالإضافة إلى مقالات رأي وتحليلات معمقة، وذلك بهدف توفير تجربة قراءة شاملة ومتكاملة للمتابعين، معرباً عن توقعه أن تحظى الخدمة الجديدة بترحيب واسع واستحسان من قبل القراء، الذين يتطلعون إلى متابعة الأخبار بشكل دقيق وسريع.

وتسعى جريدة «الوطن»، من خلال هذه الخطوة، إلى تعزيز تواصلها مع المجتمع الدولي والمغتربين في الخارج، كما تؤكد الجريدة التزامها بتقديم أفضل الخدمات الإخبارية لمتابعيها، وتطوير منصاتها الرقمية، لمواكبة أحدث الاتجاهات في صناعة الإعلام.