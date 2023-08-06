نبيل نعيم: الإخوان طالبوا أيمن الظواهري بنقل تنظيم القاعدة إلى سيناء

تحدث نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، عن علاقة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة السابق، بجماعة الإخوان الإرهابية.

نبيل نعيم: الظواهري كتب في الإخوان كتاب «الحصاد المر»

وقال نعيم خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «العلاقة كانت عن طريق قريب أيمن الظواهري عبد الله عزام»، مشيرًا إلى أن الظواهري كتب في الإخوان كتاب «الحصاد المر».

وأشار إلى أن الظواهري نقم على الإخوان بشدة، موضحًا أن الإخوان تعاونوا معه عن طريق شقيقه بعد وصولهم للحكم.

وتابع: «الإخوان كانوا عاوزين تنظيم القاعدة كله يجي سيناء»، مشيرًا إلى أن ذلك في مصلحة إسرائيل لتأخذ سيناء.

نقل التنظيم إلى سيناء

واستكمل: «الإخوان أرسلوا للظواهري حوالي 200 ألف دولار تمهيدًا لإتمام الاتفاق ونقل التنظيم إلى سيناء».