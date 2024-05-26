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6 شهداء في قصف منزل برفح الفلسطينية

كتب:

محمد عزالدين
12:59 ص | الأحد 26 مايو 2024
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

كشف الإعلام الفلسطيني عن ارتقاء 6 شهداء في قصف منزل برفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

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بقلم محمد عزالدين