6 شهداء في قصف منزل برفح الفلسطينية كتب: محمد عزالدين 12:59 ص | الأحد 26 مايو 2024 الأوضاع في غزة كشف الإعلام الفلسطيني عن ارتقاء 6 شهداء في قصف منزل برفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الجيل»: الرئيس السيسي كشف للعالم الهدف الحقيقي للعدوان الإسرائيلي على غزة إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في معارك بشمال غزة وزيرة الدفاع الإسبانية: الحرب في غزة إبادة جماعية حقيقية 6 شهداء في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة عائلات المحتجزين في غزة: غالبية الإسرائيليين يدعمون وقف الحرب على غزة مصدر رفيع: مصر مارست كل أنواع الضغوط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة غزة فلسطين بقلم محمد عزالدين