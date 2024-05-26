تمرد داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي يضع نتنياهو في ورطة: اضطر للتحذير من العصيان

خلال الساعات الماضية، انتشر تسجيل مصور لجندي إسرائيلي ملثم يدعو إلى التمرد داخل جيش الاحتلال، الأمر الذي وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي في مأزق واضح خاصة عندما أظهر الجندي أنه يتبع نتنياهو فقط، ويأتي التمرد تحديدا على كل من رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع، بحسب ما جاء في «روسيا اليوم»؛ ليضطر نتنياهو للخروج والرد خاصة بعدما شارك نجله المقطع على صفحته.

تفاصيل ما جاء في فيديو الجندي

ووفقا للفيديو المثير للجدل والذي انتشر بسرعة البرق على منصات التواصل الاجتماعي، خرج الجندي الملثم يقول: «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذا الفيديو لك، نحن جنود الاحتياط لا ننوي تسليم المفاتيح لأي سلطة فلسطينية»، مشيرا إلى تمرده على كل من رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت، فيما أعلن استماعه فقط إلى نتنياهو.

وأضاف الجندي في مقطع الفيديو: «جنود الاحتياط يدعمون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ونؤكد أننا نحن نريد تحقيق النصر، لدينا فرصة واحدة في الحياة، ويوجد في الاحتياط حوالي 100 ألف مقاتل، مستعدون للتضحية من أجل إسرائيل».

חייל מילואים מאיים בסרטון שמופץ בשעות האחרונות במרד במפקדי הצבא ומודיע שיבצע פשעי מלחמה. יש אנשים שחייבים לעצור ומהר. pic.twitter.com/MshXI2zYLr — Tommy טומי (@tommym2001) May 24, 2024

وما زاد الأمر تعقيدا، هو نشر يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، الفيديو على حسابه الشخصي؛ ليصدر جيش الاحتلال بيانا خاصا به، نصه: «السلوك الموثق في الفيديو هو انتهاك خطير لأوامر الجيش الإسرائيلي، ويشكل شبهة ارتكاب مخالفات جنائية»، بحسب ما جاء في القناة 12 الإسرائيلية.

تعليق زعيم المعارضة

وبعد انتشار الفيديو أيضا، خرج يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية يصف ما جاء به بالتحريض على الفتنة والكارثية، قائلا عبر حسابه بمنصة التدوينات القصيرة «إكس»: «حقيقة أن آلة السم وأبواق نتنياهو تردد بحماس مقاطع فيديو تدعو إلى حرب الأشقاء وحل الجيش هي محاولة أخرى للهروب من المسؤولية»، مضيفا: «يجب أن يتوقف هذا الجنون.. يجب إزالة هذه الحكومة من حياتنا قبل أن تدمر كل ما هو عزيز ومقدس في هذا البلد».

رد نتنياهو بعد دعوات من وزارته

وفي الوقت ذاته، دعا الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، نتنياهو لإدانة التسجيل المصور الذي يحرض على التمرد وألا يختبئ وراء لعبة الكلمات، موضحا أن التعبير عن تأييد التمرد كما في التسجيل المنشور يضر بأمن إسرائيل، وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.

وبعد فترة من التوتر بسبب المقطع المنتشر، اضطر بنيامين نتنياهو، يخرج للرد على دعوات التمرد على جيش الاحتلال، قائلا: «لقد حذرت مرات عديدة من مخاطر العصيان، وأرفض بشكل قاطع أي نوع من العصيان من أي جهة كانت، وأتوقع من جميع الأنظمة معاملة التمرد بطريقة واحدة»، بحسب «سكاي نيوز».