دعوة للتمرد على قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي.. ما علاقة نجل نتنياهو؟

شارك يائير نتنياهو، نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو قصيرا على تطبيق تليجرام، وهو ما أثار غضبا واسعا في تل أبيب، خاصة أنه يتضمَّن حديث لأحد جنود الاحتياط يهاجم وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ويطالب بالتمرد عليه، فماذا فعل؟

نجل نتنياهو يثير غضب جيش الاحتلال

وبحسب مقطع الفيديو الذي شاركه يائير نتنياهو، فقد ظهر أحد جنود الاحتياط المتواجدين في قطاع غزة قائلا: «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الفيديو مصور لك، مضيفًا أنهم كجنود احتياط لا ينوون تسليم حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب لأي سلطة فلسطينية، سواء كانت حماس أو فتح أو أي كيان عربي».

وأضاف الجندي في مقطع الفيديو: «جنود الاحتياط يدعمون رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ويؤكد أننا نحن نريد تحقيق النصر، لدينا فرصة واحدة في الحياة، ويوجد في الاحتياط حوالي 100 ألف مقاتل، مستعدون للتضحية من أجل إسرائيل».

يائير، نجل نتنياهو، يشارك مقطع فيديو على حسابه عبر تليجرام لجندي إسرائيلي في غزة يهدد غالانت ويدعو للتمرد عليه، رفضا لأي خطة تتضمن تسليم القطاع لجهة فلسطينية



القناة ١٢ .مشاركة يائير نتنياهو للفيديو تشكل دعوة واضحة لتمرّد ضد قيادة الجيش



الفيديو من حساب يائير نتنياهو بالتليجرام pic.twitter.com/oOIQzbqMd1 — Mona El-Zamlout (@MonaZamlout) May 25, 2024

وتابع الجندي الإسرائيلي، أننا مستعدون للموت، لقد فقدنا كل شيء، حياة عائلاتنا، وأعمالنا، ولا يوجد مكان نذهب إليه، وسوف نبقى هنا حتى النهاية لتحقيق النصر.

دعوة للتمرد على قائد جيش الاحتلال

أثار هذا المقطع موجة غضب في تل أبيب، لا سيما أنه تصريح مباشر للتمرد على وزير الدفاع ورئيس الأركان، وهو فعل لأول مرة منذ 76 عاما منذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبسبب هذا المقطع، بدأت ترتفع أصوات في إسرائيل تطالب باعتقال يائير نتنياهو، بتهمة نشر التمرد على الجيش، وهو اتهام قد تصل عقوبته إلى 5 سنوات.

ولم تكن تلك هي الواقعة الأولى لنجل نتنياهو والتي تتسبب في إحراج والده، ففي بداية العدوان على قطاع غزة، كان يائير يقضي إجازة في شواطئ ميامي بالولايات المتحدة، ووصلت مصروفاته الشخصية التي تحملتها حكومة الاحتلال نحو 30 ألف دولار، وهو ما تسبب في غضب شديد في تل أبيب، لا سيما أنه تم تجنيد أكثر من 133 ألف شاب في قوات الاحتياط، وهو ما تسبب في سحب القوى العاملة من السوق الإسرائيلية، ما دفع والده إلى إحضاره إلى إسرائيل لتهدئة المواطنين.