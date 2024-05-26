«التجارة والصناعة» تبحث تقديم الدعم الفني للمنطقة الحرفية في منشأة ناصر

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، لبحث سبل التعاون فيما يخص تقديم الدعم الفني اللازم للمنطقة الحرفية التابعة للصندوق بمنشأة ناصر.

وقال الوزير إن الصندوق أقام منطقة حرفية في منشأة ناصر على مساحة 60 فدانا، حيث تضم المنطقة ورش بإجمالي 905 ورش بمساحات متنوعة تبدأ بنحو 20 مترمربع وحتى 160 مترمربع، إلى جانب وجود مدرسة فنية لتدريب العاملين بالمنطقة، وممشى تجاري لتسويق منتجات المنطقة ومركز لتنمية الصناعة بما يسهم في توفير سلاسل التوريد بالمنطقة.

وزير الصناع: لجنة من قيادات الوزارة تتفقد المنطقة الأسبوع المقبل

وأوضح الوزير أن لجنة من وزارة التجارة والصناعة ستتفقد المنطقة الأسبوع المقبل، للوقوف على احتياجاتها من الدعم والاستشارات الفنية اللازمة لتوزيع وتصنيف الورش لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة بما يتوافق مع المعايير الصناعية والبيئية، ويخدم المنطقة والمناطق المحيطة بها، لافتا إلى أن اللجنة ستضم اللواء كامل هلال، مستشار الوزير للمشروعات الصناعية، واللواء خالد أبو مندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والمهندس هانئ الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأشار إلى إمكانية مساهمة مركز تحديث الصناعة في جذب مشروعات إعادة تدوير بالمنطقة لتوليد الكهرباء أو تصنيع الأسمدة، فضلا عن توفير حرف وصناعات كثيفة العمالة بما يسهم في توظيف عدد كبير من شباب المنطقة المجاورة للمنطقة الحرفية، مشيرا إلى إمكانية تشبيك المنطقة الحرفية بأقرب المناطق الصناعية لها بما يحقق التكامل بين الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج والشركات الصناعية الكبرى.

وأكد أن الوزارة ستقدم الدعم أيضا للصندوق فيما يخص قطع الأراضي التي يمتلكها في عدد من المحافظات بهدف إقامة مناطق حرفية بها لخدمة المحافظات، وذلك من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

تطوير منطقة منشأة ناصر

ومن جانبه، أوضح المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق أقام هذه المنطقة في إطار جهوده لتطوير منطقة منشأة ناصر وإبراز الوجه الجمالي لها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية، للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة، مؤكدا أن الصندوق حريص على الاستعانة بخدمات الوزارة وجهاتها التابعة بما يحقق الأهداف التنموية والصناعية المرجوة للمنطقة.

وأشار إلى أنه جاري التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير التمويل اللازم للورش التي ستعمل بالمنطقة لتوفير الآلات والمعدات.