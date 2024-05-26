«القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي «هستيري» يستهدف مختلف أنحاء غزة

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المنازل في قطاع غزة، ويمنع تقديم الخدمات الطبية إلى المدنيين بالقطاع.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر سيارات الدفاع المدني التي تنتشل الشهداء والمصابين، وهناك قصف إسرائيلي «هستيري» يستهدف مختلف أنحاء القطاع، دمر 80% من مقدرات جهاز الدفاع المدني.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل تدمير البنية التحتية بالقطاع، ونناشد بضرورة مساعدتنا للاستمرار في تقديم الخدمات للفلسطينيين، ويجب توفير الضمانات الأمنية لحماية مقدمي الخدمة الطبية من القصف الإسرائيلي.