الدفاع المدني الفلسطيني: مستشفيات غزة تعاني نقصا حادا في الوقود

قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إنَّ مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصًا حادًا في الوقود.

وتابع المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، في تصريحاته التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «الاحتلال تعمد إفراغ شمال قطاع غزة من الأطباء المتخصصين».

وأكد «بصل» أنَّ آلاف العائلات نزحت قسرًا من مناطق سكنها عشرات المرات، لافتًا إلى أنَّ 700 ألف شخص في شمال قطاع غزة يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، وأنَّ شمال قطاع غزة يواجه وضعًا مأساويًا.