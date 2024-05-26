«القاهرة الإخبارية»: مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية بجنوب لبنان كتب: هانى حسن 11:35 ص | الأحد 26 مايو 2024 طائرة مسيرة أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق الناقوية في الجنوب اللبناني. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل طائرة مسيرة صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل للاشتباه بتسلل طائرة مسيرة صافرات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات إسرائيلية خوفا من طائرات مسيرة «القاهرة الإخبارية»: سقوط 3 شهداء إثر قصف مسيرة إسرائيلية بوسط غزة القاهرة الإخبارية: 4 شهداء في استهداف مسيرة إسرائيلية بلدة في جنوب لبنان طائرة مسيرة مسيرة إسرائيلية الجنوب اللبناني القاهرة الإخبارية الاحتلال بقلم هانى حسن