رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية بجنوب لبنان

كتب:

هانى حسن
11:35 ص | الأحد 26 مايو 2024
طائرة مسيرة

طائرة مسيرة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق الناقوية في الجنوب اللبناني.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل طائرة مسيرة

صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل للاشتباه بتسلل طائرة مسيرة

صافرات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات إسرائيلية خوفا من طائرات مسيرة

«القاهرة الإخبارية»: سقوط 3 شهداء إثر قصف مسيرة إسرائيلية بوسط غزة

القاهرة الإخبارية: 4 شهداء في استهداف مسيرة إسرائيلية بلدة في جنوب لبنان
بقلم هانى حسن