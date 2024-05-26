«الاستئناف» تصدر حكما بأحقية شركة في استرداد سيارة مسروقة مع أداء ثمنها

أصدرت محكمة استئناف القاهرة مأمورية استئناف جنوب القاهرة، حكماً بأحقية إحدى شركات تأجير السيارات في أكتوبر في استرداد سيارة ملك لها بيعت لأحد المواطنين بأوراق مزورة، على أن ترد هذه الشركة ثمن السيارة للمواطن حسن النية الذي اشترى السيارة بأوراق مزورة، وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشواربي، وعضوية المستشارين تامر الحديدي وأسامة الفيل.

المشتري حسن النية

وأرست المحكمة في حيثيات حكمها، مبدأ قضائياً مهما أنّ الغير حسن النية لا يُلام على حسن نيته حال شرائه منقولاً مسروقاً من الغير نتيجة لعدم درياته بصحة الأوراق، ولكنه يلتزم أن يرد هذا المنقول المسروق لمالكه.

إلزام الشركة بدفع ثمن السيارة لحائزها

وأوضحت المحكمة، أنه في هذه الواقعة يجب على حائز السيارة المقام ضده الاستئناف أن يرد هذه السيارة للشركة المدعية، ولكن بشرط أن تؤدي الشركة مبلغا وقدره ثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه لحائزها، قيمة المبلغ الذي دفعه في هذا التوقيت، وذلك نظراً لأن المدعى عليه اشترى السيارة وحازها بحسن نية، ولا يغل يد الشركة أن تقيم دعوى تعويض على من قام بتزوير أوراق السيارة وبيعها دون علم الشركة.