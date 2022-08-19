تحريات عصابة سيارات المعاقين: المتهمون زوّروا الرخص لفك الحظر

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، تفاصيل واحدة من أكبر جرائم التزوير والتلاعب، بعدما ألقت القبض على عصابة مكونة من 4 أشخاص تخصصوا في تزوير أوراق ورخص سيارات المعاقين حتى يتسنى بيعها والتعامل عليها دون الخضوع للاشتراطات المنظمة.

نشاط المتهمين في 3 محافظات

وذكرت التحريات أن المتهمين يتزعمهم سمسار سيارت يُدعى «ر. م»، 47 سنة، وبمشاركة مسجلين خطر وموظف، ينتشرون في 3 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية وأنهم كوّنوا تشكيلاً عصابيًا تخصص في تزوير رخص القـيادة وتراخيص تسيير السيارات، ولا سيما سيارات الإعـفاء الجمركي لظروف الإعـاقة وفقًا للاشتراطات المنصوص عليها بالقانون.

خسائر 5 ملايين جنيه

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين زوّروا تراخيص «القيادة، التسيير» تزويرًا كاملاً باستخدام أجهزة الحاسب الآلي مع حذف ما يفيد «الحظر» من الترخيص ليتمكن حائز السيارة من استخدامها دون تعرضه للمسؤولية القانونية، مما ترتب عليه أضرار مالية كبيرة لخزينة الدولة تتمثل في التهرب من سداد الجمارك المستحقة على تلك النوعية من السيارات المعفاة التي بلغت نحو 5 ملايين جنيه.

4 مديريات أمن تعقبت المتهمين

ووفقًا للتحقيقات فقد شاركت في القبض على المتهمين مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية وقطاعا الأمن الوطني والأمن العام، ووُجد بحوزتهم 3 هواتف محمولة وجهاز حاسب آلي تحتوي على محادثات نصية ورسائل متبادلة بينهم وبين عملائهم ومبالغ مالية متحصلات نشاطهم وعدد من نماذج استخراج رخصة تسيير سيارة وقيادة (خالية) مزورة تزويرًا كاملاً ومعدة لإضافة البيانات، ورخصتا قيادة (مزورتان) و2 ماكينة تغليف وخامات تغليف وجهاز حاسب آلي بمشتملاته محمل عليه مجموعة من برامج الحذف والتعديل (فوتوشوب) و2 طابعة ألوان ومجموعة من الخامات والأجهزة والأدوات التي يتم استخدامها في عمليات التزوير.

وباستكمال عمليات الفحص الفني، بالتنسيق مع مديريات أمن القاهرة والسويس والقليوبية وكفر الشيخ وبورسعيد، أمكن ضبط 5 سيارات تم تزوير التراخيص الخاصة بها.