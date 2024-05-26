«القومية لضمان جودة التعليم» تعتمد كلية الصيدلة بجامعة نيو جيزة

أعلنت جامعة الجيزة الجديدة (NGU) برئاسة الدكتور أحمد سامح فريد، حصول كلية الصيدلة بالجامعة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد NAQAAE، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية في خطوة إضافية لجامعة الجيزة الجديدة نحو تحقيق التميز والابتكار في مجال التعليم الأكاديمي وتقديم تجربة تعليمية استثنائية ذات مقاييس عالمية لطلابها.

أعرب الدكتور أحمد سامح فريد عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنّ جامعة الجيزة الجديدة تبذل كل الجهود لضمان مواكبة الأنظمة التعليمية في أرقى الجامعات العالمية، من أجل تأهيل جيل جديد من القادة والمبدعين المؤهلين لسوق العمل المحلي والدولي وترسيخًا لمكانة جامعة الجيزة الجديدة.

ضمان جودة التعليم

وأكدت الدكتورة منال ماهر، عميدة كلية الصيدلة بجامعة الجيزة الجديدة، أنّ الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مؤشر للتمييز، إذ يتطلب تحقيق معايير حازمة ومتطلبات دقيقة.

وقال الدكتورة دولت سالم، مديرة مركز ضمان الجودة بالجامعة، إنّ قياسات الاعتماد والجودة التي تُجريها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تقوم على 12 معيارًا، تتضمن قدرات المؤسسة التعليمية والمؤسسية، حيث تتضمن فاعلية القدرة المؤسسية جوانب مثل التخطيط الاستراتيجي والجهاز الإداري والهيكل التنظيمي والموارد المالية والمشاركة المجتمعية.