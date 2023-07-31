كشفت جامعة الجيزة الجديدة، عبر موقعها الرسمي المعلومات كافة عن مصاريف جامعة الجيزة الجديدة لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة.

وقالت جامعة الجيزة الجديدة عبر موقعها الرسمي، إن الجامعة تضم مجموعة من الكليات، هي الصيدلة والطب البشري وطب الأسنان، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية.

مصاريف جامعة الجيزة الجديدة لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة

وجاءت مصاريف جامعة الجيزة الجديدة لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة كالتالي:

- مصاريف كلية الطب البشري 178 ألف جنيه، مقسمة على 3 أقساط.

- كلية طب الأسنان 165 ألف جنيه، مقسمة على 3 أقساط.

- مصاريف كلية الصيدلة 110 آلاف جنيه، مقسمة على مجموعة من المراحل.

- كلية التجارة وإدارة الأعمال 125 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 135 ألف جنيه، ويمكن تقسيمها على مراحل بالاتفاق مع الجامعة.

- كلية حاسبات ومعلومات 120 ألف جنيه، ويمكن تقسيمها أيضا.

الأوراق المطلوبة للقبول في جامعة الجيزة الجديدة

وعن الأوراق المطلوبة للقبول في جامعة الجيزة الجديدة، فجاءت على النحو التالي:

- تقديم الشهادات الأصلية للطالب الراغب في الالتحاق.

- ضرورة تقديم الشهادة الخاصة بالثانوية العامة موثقة.

- ختم جميع الشهادات والدبلومات التي تكون من خارج جمهورية مصر العربية، من جانب الهيئات التعلمية الخاصة.

- شهادة إثبات بشأن مدة الدراسة للطالب، ويبلغ عددها 12 سنة، على أن يجرى ختمها من المدرسة.

- إحضار شهادة ميلاد أصلية.

- صورة من البطاقة الشخصية.

- 4 صور شخصية

- النموذج العسكري للطلاب الذكور.

- شهادة طبية معترف بها.