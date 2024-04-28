محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير بمحيط محطة مترو أنفاق جامعة الدول

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، محيط محطة مترو جامعة الدول بالمهندسين، والتابعة للجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق.

وحرص المحافظ على متابعه أعمال التطوير الجارية بمحيط المحطة بما يتواءم مع ذلك المشروع، والإنجاز الضخم، والمقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة لخدمة مواطني الجيزة.

محافظ الجيزة

عاين المحافظ نسب التنفيذ لأعمال التنسيق الشامل للطريق، والتي تضم إنشاء أرصفة للمشاة ومواقع الدوران للطريق ومساحات خضراء ورصف طبقة الطريق لتيسير وتسهيل الحركة المرورية.

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وكلف المحافظ، خلال الجولة بضرورة تنفيذ أعمال التطوير على أكمل وجه، ومراعاة مسار الطريق والحارات المرورية بشارع جامعة الدول العربية، والذي يعد من أكبر الشوارع بمحافظة الجيزة ويشهد كثافات مرورية علي مدار اليوم.

ووجه المحافظ رؤساء أحياء الدقي والعجوزة ومديرية الطرق بالتواجد الميداني والتنسيق والتعاون مع الشركة المنفذة وهيئة مترو الأنفاق لإزالة المعوقات وسرعة إنجاز الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد لها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق ورضوى حامد مدير مديرية الإسكان ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وياسر سامي رئيس حي العجوزة، وأحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي ومسئولي المكتب الاستشاري والشركة المنفذة ومترو الأنفاق.