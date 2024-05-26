«الشيوخ» يحيل عددا من اقتراحات النواب إلى الحكومة بينها سيارات الشهر العقاري

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، عددًا من تقارير اللجان النوعية، بشأن اقتراحات مقدمة من النواب، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها، أبرزها تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح المقدم من النائب أحمد فوزي، بشأن نشر سيارات الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل بمختلف القرى الريفية وتوابعها لتيسير عمليات التوثيق والشهر العقاري.

كما أحال المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن التوسع في تطبيق الشمول المالي وتعظيم إيرادات الدولة وتقليص التضخم، وحسن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني.

تطوير سوق زنين الحضاري

وأحيل تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح المقدم من السيد النائب عمرو عزت، بشأن «استكمال المرحلة الثانية من عمليات تطوير وتحديث سوق زنين الحضاري»، كما أحيلت تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائبة سماء سليمان، بشأن «تفعيل دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعزيز التفكير النقدى لدى الطلاب النائبة راجية الفقى بشأن زيادة أعداد مكاتب البريد المتنقلة على شكل أكشاك بريدية في القاهرة الكبرى»، والاقتراح المقدم من النائب أحمد فوزي بشأن إنشاء الأكاديمية المصرية للذكاء الاصطناعي.

كما أحال المجلس تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح المقدم من النائب محمود أبو سديرة، و النائب مجدي القاضي، والنائب أحمد جلال أبو الدهب، بشأن سرعة إنشاء ملعب نجيل صناعي خماسي بمركز شباب الحما مركز طما بمحافظة سوهاج.