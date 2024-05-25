رئيس مجلس الشيوخ يهنئ النادي الأهلي بفوزه بدوري أبطال أفريقيا

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي، بمناسبة الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم، للمرة الـ12 في تاريخه.

وأكد «عبد الرازق»، أن الفوز بالبطولة يعكس جهودا كبيرة، وعملا مخلصا لشباب مصر المخلصين.

وأشاد بروح الإصرار والعزيمة التي اتسم بها أداء اللاعبين وجهازهم الفني، ليس في المباراة النهائية فقط، لكن على مدار أدوار البطولة المختلفة، وهو ما توج في النهاية بتحقيق اللقب وإسعاد جموع الجماهير، متمنيا للنادي الأهلي وجميع الأندية المصرية وللرياضة المصرية، التوفيق في مختلف الألعاب والبطولات.