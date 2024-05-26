مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي غزة
كتب:
محمد مجدي
02:27 م | الأحد 26 مايو 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية
واصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار الأيام الماضية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التحالف الدولي بتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على قطاع غزة للتخفيف من معاناتهم غير المسبوقة، التي يعانى منها الشعب الفلسطيني جراء العمليات العسكرية الراهنة على القطاع.
يأتي ذلك استمراراً للمساعي والجهود المصرية الحثيثة لحشد المجتمع الدولي من أجل التوصل الى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان إنفاذ المساعدات والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يعانى منها سكان القطاع.