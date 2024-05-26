مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي غزة

واصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار الأيام الماضية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التحالف الدولي بتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على قطاع غزة للتخفيف من معاناتهم غير المسبوقة، التي يعانى منها الشعب الفلسطيني جراء العمليات العسكرية الراهنة على القطاع.

يأتي ذلك استمراراً للمساعي والجهود المصرية الحثيثة لحشد المجتمع الدولي من أجل التوصل الى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان إنفاذ المساعدات والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يعانى منها سكان القطاع.