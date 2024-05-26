رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي غزة

كتب:

محمد مجدي
02:27 م | الأحد 26 مايو 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

واصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار الأيام الماضية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التحالف الدولي بتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على قطاع غزة للتخفيف من معاناتهم غير المسبوقة، التي يعانى منها الشعب الفلسطيني جراء العمليات العسكرية الراهنة على القطاع.

يأتي ذلك استمراراً للمساعي والجهود المصرية الحثيثة لحشد المجتمع الدولي من أجل التوصل الى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان إنفاذ المساعدات والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يعانى منها سكان القطاع.

اقرأ المزيد:

باحثة بـ«المركز المصري»: مصر استغلت ثقلها للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات لغزة

«إكسترا نيوز»: استئناف إرسال شاحنات المساعدات إلى غزة بفضل جهود مصر

200 شاحنة من المساعدات الإنسانية تتحرك إلى «كرم أبو سالم» تمهيدا لدخول غزة

مصدر رفيع: مصر مارست كل أنواع الضغوط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.