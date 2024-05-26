«إكسترا نيوز»: استئناف إرسال شاحنات المساعدات إلى غزة بفضل جهود مصر

قال كريم رجب، مراسل قناة إكسترا نيوز، إنَّ شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة تستأنف رحلاتها من الأراضي المصرية باتجاه معبر كرم أبو سالم، وعددها 200 سيارة محملة بالأغذية وكل المستلزمات الطبية والمعيشية.

جهود مصر في دخول المساعدات إلى غزة

وأضاف: «ما يحدث اليوم هو تكليل للجهود التي بذلتها القيادة السياسية والمباحثات التي أجراها الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي أول أمس، ونتج عنها هذا المشهد الذي رأيناه في الدقائق الماضية، وسيكون في استقبال هذه المساعدات بمعبر كرم أبو سالم فريق من الأمم المتحدة سيتولى عملية استقبالها والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وتوزيعها على المناطق المختلفة في قطاع غزة».

كارثة إنسانية

وأشار إلى أنه منذ 7 مايو الحالي لم يدخل القطاع إلا 906 شاحنات، بمتوسط 50 شاحنة يوميا، والتي لا تمثل سوى 1/ 10 مما يحتاجه القطاع من مواد غذائية ومساعدات إنسانية، ليسفر هذا الوضع عن كارثة إنسانية حذرت منها المنظمات الإغاثية والإنسانية.