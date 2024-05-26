«التخطيط»: 28 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الـموجهة لتنمية الـمحافظات

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية لعام 2024/ 2025 تُولي عناية خاصة بزيادة الاعتمادات الـماليّة للمُحافظات على نحوٍ مُطرد، وكذا الالتزام بالتوزيع الـمُتكافئ لهذه الاعتمادات، بما يُراعي الحَد من الفجوات التنمويّة، بالإضافة إلى تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجّه نحو اللامركزية.

وأشارت إلى أن الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية المُحافظات نحو28 مليار جنيه في خِطّة العام المالي الجديد، مُقابل استثمارات 24,5 مليار جنيه في عام 2023/ 2024، بنسبة زيادة تُناهِز 18.6%، هذا بالإضافة إلى 3 مليار جنيه تمويل ذاتي، و4 مليار جنيه استثمارات محليّة في إطار المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، كما راعت الخطة في توزيع الاستثمارات الـمحليّة ألا تقل استثمارات مُحافظات جنوب مصر عن 35% من جُملة الاستثمارات الـمُوزّعة، لتضييق الفجوات التنمويّة كما سَبَق الإشارة.

الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد أمام مجلس الشيوخ اليوم، أن خِطّة عام 2024/ 2025 تستهدف تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، بتوجيه نحو 150 مليار جنيه لـمُتطلّبات التنمية لهذه الـمرحلة في عام الخِطّة، ويُخصّص 70% لخدمات مياه الشُرب والصرف الصِحّي، و11% لخدمات التعليم والصِحّة، و10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، و3% لخدمات الطُرُق، ونحو 4% للخدمات الحكوميّة ومراكز الشباب، و2% لتأهيل التُرَع وكباري الري.

رفع مُعدّل التغطية بخدمات الصرف الصِحّي

وأوضحت أن الخِطّة تتضمن رفع مُعدّل التغطية بخدمات الصرف الصِحّي من 27.5% في الوضع الراهن إلى 90% بإقامة 698 مشروعًا، وإقامة 97 محطة مُعالجة للوصول بطاقة الـمحطّات إلى مليون متر مُكعّب/يوم، وعمل 1.8 مليون وصلة منزليّة، وكذلك تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشُرب بإنشاء وتطوير 18 محطة مياه، ومَد وتدعيم شبكات مياه الشُرب بنحو 2350 كيلومتر، والوصول بالوصلات الـمنزليّة للمياه إلى 315 ألف وصلة.

مؤشرات الأداء الـمُستهدفة للـمرحلة الثانية

وأشارت إلى أن مُؤشّرات الأداء الـمُستهدفة للـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، تتضمّن تطوير نحو 4115 مدرسة، نحو 12.6 ألف فصل، 55 مستشفى مركزي، و854 وحدة صحيّة، 493 نقطة إسعاف، و4.6 مليون وحدة سكنية مستهدف خِدمتها بشبكة الألياف الضوئية، 437 وحدة ومُجمَّع خدمات حكومية، و1584 مركزًا للشباب، ورصف طرق داخلية بكافة أطوال القرى، بالإضافة إلى تدعيم الركيزة الاقتصادية لقرى الـمرحلة الثانية بإقامة 336 كوبري ري، وتبطين ترع بنحو 1654 كم.

إنشاء وتطوير 471 محطّة مياه شُرب

وخلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 أمام مجلس الشيوخ اليوم، تستهدف خِطّة عام 2024/2025 إنشاء وتطوير 471 محطّة مياه شُرب، و248 محطّة مُعالجة صرف صِحّي، مع نهو كامل لعدد 13محطّة مياه، و58 مشروع صرف صحي خلال عام الخِطّة، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير ما يربو على 100 محطّة رفع، ومَد شبكات صرف صِحّي بأطوال تزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر.

وفي مجال التوسّع في إتاحة السكن اللائق، أشارت السعيد إلى أنه من الـمُستهدف توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ونحو 20.8 ألف وحدة (سكن ودار مصر)، و37.4 ألف وحدة (سكن لكل الـمصريين)، و7.5 ألف وحدة إسكان مُتميّز (جنة) بإجمالي حوالي 337 ألف وحدة سكنيّة.