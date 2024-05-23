وزيرة التخطيط ونظيرتها التونسية تبحثان التعاون المشترك بين البلدين

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة فريال الورغي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط بتونس، لبحث سبل تعزيز العلاقات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار.

العلاقات المصرية التونسية تتسم بالقوة والمتانة

وخلال اللقاء، أشادت السعيد بالعلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تتسم بالقوة والمتانة، حيث يمتد التواصل بين مصر وتونس إلى جذور تاريخية على كل المستويات وخاصة في المجال الاقتصادي والثقافي، فضلاً عن وجود العديد من القواسم المشتركة بين الدولتين الشقيقتين.

وأشارت إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين شهدت تطورًا ملحوظا وتنسيقا في العديد من الملفات على مدار السنوات الماضية، على كل المستويات.

ورحبت السعيد بقبول دعوة وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس محافظي برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وحضور الجلسة الافتتاحية للفعالية المصاحبة له بعنوان اللقاءات المهنية التونسية الإفريقية، والمزمع عقدها خلال الفترة 2-3 يوليو.

تبادل الرؤى المستقبلية

وأوضحت أن الاجتماعات ستمثل فرصة مواتية لتبادل الرؤى المستقبلية، حيال تعزيز الدور الفاعل للبرنامج فى تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة على المستويين الإقليمى والعالمي بين مصر والدول العربية ودول القارة الأفريقية.

وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، حيث من المنتظر أن تسلم هالة السعيد رئاسة البرنامج لوزيرة الاقتصاد والتخطيط بتونس، وذلك خلال اجتماعات البرنامج في يوليو المقبل، مؤكدة استمرار دورية انعقاد اللجنة العليا المصرية المشتركة لدورها الفاعل في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

وخلال اللقاء أشارت السعيد إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة على مستوى الخبراء خلال الفترة 9-10 مايو 2022 في العاصمة التونسية.

ورحبت اللجنة بتفعيل التعاون بين البلدين في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية من حيث التعاون في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، تبادل الخبرات التخطيطية على المستوى الاستراتيجي والمركزي والقطاعي والإقليمي.