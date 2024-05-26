رئيس «اقتصادية الشيوخ»: تخفيض أعباء الديون الخارجية أهم مستهدفات خطة التنمية

قال النائب هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن أهم ما جاء في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد، هو وضع سقف مستهدف لحجم الاستثمارات العامة، وهو ما يعني استهداف خفض الدين الخارجي، وهذا أمر يحتاج متابعته بدقة على مدار الأعوام المقبلة، لتخفيض أعباء الديون الخارجية وتخفيف عبء الدين على الموازنة العامة.

تشجيع الاستثمارات الخاصة

و طالب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بتشجيع الاستثمارات الخاصة، مضيفا، «ليس ملموس في الخطة بشكل جدي خاصة أن الاستثمارات الخاصة تعاني، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من الجدية».

وتابع: «الهيئة المعينة بملف الاستثمار الخاص، وهي المجلس الأعلى للسياسات لم يجتمع منذ 2013، وأرجو أن يحظى هذا الملف باهتمام الحكومة الواجب لأنه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية».

موازنة قطاع النقل

وأكمل خلال جلسة الشيوخ: «قطاع النقل مخصص له في الموازنة العامة نحو 375 مليار جنيه بنسبة 40% من خطة الاستثمار في حين أن الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى بعيدة تماما عن هذا الرقم، وأقل بكثير مما هو مخصص للنقل»، و تساءل: «هل الأولية للبنية الأساسية فقط على حساب التنمية البشرية؟، لو بيدي لطالبت بتعديل الأرقام».

ونصح بضرورة العمل بجدية أكبر جدية في الصحة والتعليم على حساب قطاعات أخرى، مهما كانت أهميتها وإعطاء أولية للتنمية البشرية والمستدامة، مشيرا إلى أنه لا توجد استراتيجية واضحة للسياحة و التصدير، وهناك مستهدفات أرقام فقط، ولا توجد استراتيجيات معلنة.