بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. مناقشة طلبين و8 تقارير

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي من المقرر أنَّ تشهد مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.

كما يناقش مجلس الشيوخ طلبًا مقدما من النائب محمد عبدالعليم الشيخ بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024-2025.

كما يحيل مجلس الشيوخ 7 تقارير من اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.